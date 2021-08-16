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Происшествия16 августа 2021 6:07

В Екатеринбурге внедорожник сбил 11-летнюю девочку, спешащую на автобус

Водитель не заметил выскочившего ребенка
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Горном Щите водитель Honda сбил 11-летнюю девочку. Авария произошла вечером 15 августа на улице Буденного. Автомобилист пояснил, что не заметил выскочившего ребенка. В ГИБДД отмечают, что за 19 лет стажа мужчина лишь дважды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

- В результате ДТП 11-летняя девочка – с ушибами левого плечевого сустава и правой стопы доставлена в ДГКБ № 9, осмотрена врачами и отпущена домой, - пояснили в Госавтоинспекции.

Водитель внедорожника также прошел тест на алкоголь – за рулем он был в трезвом состоянии.

Авария в Горном Щите: пострадала 11-летняя девочка
Видео: УГИБДД по Екатеринбургу