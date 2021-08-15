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Происшествия15 августа 2021 21:05

В Екатеринбурге вспыхнул склад с мебелью

Огонь едва не дошел до бочек с воспламеняющейся жидкостью
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Фото: скриншот видео

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге на территории завода гражданской авиации загорелся склад.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Бахчиванджи поступило в 21:12. На промышленной площадке горел отдельно стоящий склад с мебелью.

- Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось избежать распространения огня на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и газораспределительную станцию, - уточнили в МЧС.

Спасателям удалось локализовать огонь в 21:42, а в 21:54 пожарные ликвидировали открытое горение. Сейчас сотрудники МЧС проводят проливку и разбирают сгоревшие конструкции.

На месте пожара работали 18 спасателей. В тушении было задействовано шесть пожарных машин.

Пожар на Бахчиванджи
Видео: "Инцидент-Екатеринбург"