На Уралмаше МЧС сняло с балкона неадекватного мужчину

Дебоширом оказался 44-летний мужчина, который в прошлом был судим Фото: Андрей АБРАМОВ

На Уралмаше неадекватный мужчина едва не выпал с балкона второго этажа. Чтобы его спасти и не дать разбиться, пришлось задействовать силы полиции и МЧС. Инцидент произошел вечером 15 августа на улице Орджоникидзе.

Полицейские уже установили личность мужчины, устроившего переполох.

—Это 44-летний местный житель, гражданин Сергеев, ранее судимый за причастность к грабежу и краже, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полковник Горелых уточнил, что гражданин Сергеев находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. При падении мужчина рисковал получить серьезные травмы, возможно даже не совместимые с жизнью.

- Но, к счастью, представители МВД и МЧС его спасли. Однако сыщики вынуждены были доставить мужчину в психиатрическое отделение для проведения курса лечения, дающего право находиться в обществе без реальной угрозы для него, - рассказал Валерий Горелых, чем кончилась эта история.