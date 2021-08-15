Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2021 18:00

В Екатеринбург ненадолго вернется 30-градусная жара

Самым теплым днем предстоящей недели станет вторник
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Любители позагорать смогут успеть урвать последние теплые деньки

Любители позагорать смогут успеть урвать последние теплые деньки

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбург и Свердловскую область вернется жара. Это произойдет уже в начале предстоящей недели. По данным Уралгидрометцентра, в понедельник, 16 июня, в дневные часы ожидается 24-29 градусов тепла. Ночью температура опустится до 14-19.

Самым жарким днем предстоящей неделе, согласно прогнозам синоптиков, станет вторник. В дневные часы в Екатеринбурге столбик термометра поднимется до 31 °C.

Правда, уже к среде температура воздуха немного опустится. Во второй половине рабочей недели в дневные часы, по данным синоптиков, ожидается 22-27 градусов тепла.