В Екатеринбург ненадолго вернется 30-градусная жара

Любители позагорать смогут успеть урвать последние теплые деньки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбург и Свердловскую область вернется жара. Это произойдет уже в начале предстоящей недели. По данным Уралгидрометцентра, в понедельник, 16 июня, в дневные часы ожидается 24-29 градусов тепла. Ночью температура опустится до 14-19.

Самым жарким днем предстоящей неделе, согласно прогнозам синоптиков, станет вторник. В дневные часы в Екатеринбурге столбик термометра поднимется до 31 °C.

Правда, уже к среде температура воздуха немного опустится. Во второй половине рабочей недели в дневные часы, по данным синоптиков, ожидается 22-27 градусов тепла.