В Свердловской области открыли самую северную базу санитарной авиации

В открытии вертолетной площадки принял участие Евгений Куйвашев. Фото: Све.РФ

В Краснотурьинске, расположенном в 400 км от Екатеринбурга, открыли базу санитарной авиации. Открытие самой северной в области вертолетной площадки Центра медицины катастроф, позволит на три часа быстрее доставлять тяжелобольных пациентов в профильные больницы.

Открытие новой точки базирования санитарной авиации прошло 15 августа. В церемонии принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В медицине есть правило «золотого часа». Очень часто важно оказать больному помощь сразу после того, как случилась беда. Иногда это вопрос жизни и смерти, - приводят слова главы региона в департаменте информационной политики Свердловской области.

Новая вертолетная площадка также позволит оперативно помогать туристам, попавшим в беду на Северном Урале, а также представителям малочисленных народностей Севера.

Интересно, что в день открытия новой базы санитарной авиации поблагодарить врачей пришел 14-летний житель Краснотурьинска Дмитрий Салитгареев. В июне врачи вернули юношу к жизни, реанимировав его после сильного удара током.