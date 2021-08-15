Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 августа 2021 15:30

Массовая драка в центре Екатеринбурга попала на видео

Кто-то из участников потасовки распылил газовый баллон
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
По словам очевидцев, в драке досталось и девушкам. Фото: скриншот видео

По словам очевидцев, в драке досталось и девушкам. Фото: скриншот видео

Накануне в центре Екатеринбурга – на улице Вайнера рядом с ТЦ «Гринвич» - произошла массовая драка.

Потасовка попала на видео, опубликованное пабликом «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте». Как пишут подписчики, дерущиеся распылили газовый баллон. По словам очевидцев, во время драки били и девушек.

- По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются участники конфликта, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

У "Гринвича" произошла массовая драка
Видео: "Инцидент-Екатеринбург"