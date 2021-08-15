В Екатеринбурге аферисты обманули 75-летнюю бабушку на 300 тысяч: сказали, что родственник устроил в ДТП

Со слов женщины был составлен фоторобот. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция ищет мошенников, которые на 300 тысяч обманули 75-летнюю бабушку. При этом проходимцы использовали распространенную схему, которую мошенники часто применяют, чтобы обмануть пенсионеров.

11 августа в отдел полиции № 5 Ленинского района поступило заявление от 75-летней екатеринбурженки. Пенсионерка рассказала силовикам, что накануне ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина.

- Собеседница, не представившись, начала быстро рассказывать, что попала в аварию, сбила человека и пострадала сама. Потерпевшая решила, что ей звонит сноха, и переспросила, назвав ее по имени, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

После этого на другом конце провода появился неизвестный мужчина, представившийся следователем. Поскольку бабушка уже назвала имя родственницы, «следователь» также начал называть именно это женское имя. Он сказал, что сноха пенсионерки устроила ДТП, но вопрос можно решить примирением сторон. Для этого нужно заплатить 800 тысяч рублей.

Шокированная пенсионерка ответила, что у нее нет таких денег. Бабушка предложила 300 тысяч – все, что у нее было. Эти деньге женщина откладывала в течение 10 лет. Собеседник согласился взять эту сумму. Через 10 минут в дверь пенсионерки позвонили. Неизвестный мужчина заявил, что он от следователя, забрал деньги и скрылся.

После произошедшего полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Со слов пенсионерки силовики составили фоторобот человека, которому она передала свои кровные.

- Следствие обращается к гражданам, которые располагают какой-либо информацией о личности данного мужчины, с просьбой сообщать имеющиеся данные по телефонам (343) 356-42-05 или 102 по мобильному (02), - рассказали в полиции.

УМВД по Екатеринбургу призывает горожан, особенно пожилых, быть бдительными и не пускать в свою квартиру посторонних ни под какими предлогами. Если к вам поступил звонок от «родственников» с просьбой передать деньги, нужно сразу же перезвонить родным и уточнить информацию.