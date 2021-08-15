«Урал» проиграл московскому «Спартаку» во время 4-го тура РПЛ

Встреча прошла на столичном стадионе «Открытие Банк Арена». Фото: фк "Урал"

Футбольный клуб «Урал» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:0. Встреча прошла в рамках четвертого тура чемпионата России по футболу. Матч проходил в столице.

«Красно-белым» с первых минут удавалось остро действовать в атаке. «Шмели» также создавали опасные моменты у ворот хозяев поля, но результативно они не заканчивались.

Мяч в ворота «Урала» залетел на 26-й минуте. Ворота «шмелей» поразил Роман Зобнин, получив передачу от Георгия Джикия.

Наша команда пыталась отыграться. Например, в конце первого тайма Эрик Бикфалви пробил головой, но удар оказался не точным.

Во втором тайме уральцы превосходили соперников по владению мячом. Но «Спартак» достаточно уверенно действовал в обороне. Поэтому активность «шмелей» во втором тайме результата так и не принесла.