На Урале пьяный водитель, у которого в машине сидела 8-месячная девочка, устроил ДТП

Авария произошла на улице Береговой. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске нетрезвый водитель устроил ДТП. Вместе с ним в его машине находились сожительница, а также знакомая женщина с 8-месячным ребенком.

Все произошло 14 августа около 19 часов вечера на улице Береговой.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 35-летний водитель Chevrolet Lanos не рассчитал дистанцию до впереди идущего Volkswagen Touareg и протаранил эту машину.

Из-за столкновения травмы получила 31-летняя сожительница водителя. Ее пришлось

госпитализировать в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга, а 8-месячная девочка, которая в момент ДТП находилась сзади, на руках своей матери, была доставлена в больницу Первоуральска.

Как уточнили в ГИБДД, водитель Chevrolet находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. В прошлом его на два года лишали прав за пьяную езду.

Водитель был в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения

- В отношении пассажирки автомобиля - 35-летней матери 8-месячной девочки, сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних составлен материал для привлечения к ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Мама ребенка, как и водитель и его сожительница, также были в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас ГИБДД проводит проверку, по ее окончанию будет принято мотивированное решение.