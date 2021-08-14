В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку из-за сноса бывшего памятника архитектуры

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Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку из-за сноса бывшего памятника архитектуры по улице Мельникова, 14.

- Прокуратура запросила в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, Администрации Екатеринбурга сведения по указанному зданию, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура даст оценку соблюдению федерального законодательства, в том числе законности проведения работ по демонтажу здания.

Напомним, кирпичный особняк на ВИЗе начали сносить сегодня, 14 августа. На это обратили внимание общественники в группе в Facebook «Реальная история».

Кстати, в администрации Екатеринбурга опровергли информацию о незаконности сноса здания и заверили, что специалисты, которые проводили обследование здания, вынесли заключение о его аварийном состоянии, поэтому принято решение его снести.