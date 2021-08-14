Екатеринбурженка пыталась уехать в Нижний Тагил за 100 рублей и лишилась больше семи тысяч

У девушки сняли все деньги с карты, когда она перешла по ссылке скинутой неизвестным мужчиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 20-летняя жительница, работающая менеджером по продажам в одной из организаций, была обманута мошенником, когда искала водителя в сервисе поиска попутчиков «Bla Bla Car».

На днях обманутая екатеринбурженка обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей необходимо было добраться до Нижнего Тагила. Для этого она зашла в приложение популярного сервиса для поиска попутчиков и разместила объявление. Вскоре на ее запрос пришел отклик от пользователя, представившегося водителем по имени Дмитрий. Он согласился взять ее с собой за плату в размере 100 рублей и предложил написать ему в WhatsApp. Девушка согласилась.

- «Дмитрий» отправил заявительнице ссылку, внешне напоминающую стандартную форму бронирования заказа. Ничего не подозревающая жертва ввела данные своей банковской карты, включая CVV-код с обратной стороны карты. Вскоре она обнаружила, что с ее карты списаны все имеющиеся средства - 7100 рублей, - сообщается в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Позже оказалось, что неизвестный, представившийся Дмитрием даже не из нашей области - абонентский номер с которого он писал, зарегистрирован в Северо-Кавказском регионе.

В полиции напоминают, что мошенники продолжают активно использовать поддельные ссылки на популярные сайты для кражи денег. Чтобы не попасться на уловки мошенников, рекомендуется вести переписку только через официальные мессенджеры интернет-площадок, на которых заключается сделка.