В Свердловской области вакцинация от коронавируса проводится в 160 кабинетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезли почти 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Об этом сообщил региональный оперштаб.

- На склады ГУП «Фармация» доставлено 30 тысяч доз Гам-КОВИД-ВАК («Спутник V») и 19 500 доз «Спутник Лайт», - рассказали в ведомстве.

Поступившую вакцину распределят по медучреждениям и мобильным пунктам вакцинации региона.

Отметим, что в Свердловской области вакцинация от коронавируса проводится в 160 кабинетах, которые работают в 85 медицинских организациях. Также практически ежедневно работают 32 мобильных пункта и 48 мобильных бригад.

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