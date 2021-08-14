Мобильные пункты вакцинации работают почти каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжают работать выездные пункты вакцинации для желающих поставить прививку от коронавируса. Оперштаб Свердловской области опубликовал их новый график работы. Публикуем список и время работы мобильных пунктов.

В Екатеринбурге:

- 14 августа с 11:00 до 15:00, Екатеринбургский зоопарк,

- 18, 19 августа с 14:00 до 19:00. Екатеринбургский государственный цирк,

- 17 августа с 11:00 до 14:00 (предварительная запись по телефону (343) 200 20 95), ТЦ «Дирижабль»,

- 18 августа с 16:00 до 19:00, ТЦ «МАКСИДОМ»,

- 19 августа с 12:00 до 20:00, ТРЦ «Алатырь»,

- с 14 по 20 августа с 12:00 до 18:00 (ежедневно), ТРЦ «Академический»,

- 14 августа, с 16 по 20 августа с 10:00 до 15:00 (ежедневно), ТРЦ «Гринвич»,

- с 14 по 20 августа с 10:00 до 20:00 (ежедневно), ТЦ «МЕГА»,

- с 16 по 20 августа (ежедневно) с 13:00 до 19:00, Аэропорт «Кольцово»,

- 14, 15 августа, 17- 20 августа с 10:00 до 14:00 (ежедневно), ТРК «Парк Хаус».

Мобильные пункты также работают и в других городах региона. В течение недели медики будут дежурить не только в пунктах столицы Урала, но и в нескольких торговых центрах пяти других муниципалитетов.

В Нижнем Тагиле: 14-15 августа с 10:00 до 20:00, 16-20 августа (ежедневно) с 16:00 до 20:00 в ТРЦ «DEPO».

В Сысерти: 15 августа с 10:00 до 14:00 в ТЦ «Бажов».

В Полевском: 14-15 августа с 10:00 до 16:00 в ТЦ «Палермо».

В Асбесте: 14-15 августа с 10:00 до 16:00, 16-20 августа (ежедневно) с 12:00 до 19:00 в ТЦ «НЕБО».

В Серове: 14 августа с 9:00 до 16:00, 16-20 августа (ежедневно) с 9:00 до 18:00 в КТ «Родина».

Напомним, что на прошлой неделе в Свердловскую область поступило больше 96 тысяч доз отечественных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Их, в том числе, распределили и по мобильным пунктам региона.