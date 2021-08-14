Мобильные пункты вакцинации работают почти каждый день
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продолжают работать выездные пункты вакцинации для желающих поставить прививку от коронавируса. Оперштаб Свердловской области опубликовал их новый график работы. Публикуем список и время работы мобильных пунктов.
В Екатеринбурге:
- 14 августа с 11:00 до 15:00, Екатеринбургский зоопарк,
- 18, 19 августа с 14:00 до 19:00. Екатеринбургский государственный цирк,
- 17 августа с 11:00 до 14:00 (предварительная запись по телефону (343) 200 20 95), ТЦ «Дирижабль»,
- 18 августа с 16:00 до 19:00, ТЦ «МАКСИДОМ»,
- 19 августа с 12:00 до 20:00, ТРЦ «Алатырь»,
- с 14 по 20 августа с 12:00 до 18:00 (ежедневно), ТРЦ «Академический»,
- 14 августа, с 16 по 20 августа с 10:00 до 15:00 (ежедневно), ТРЦ «Гринвич»,
- с 14 по 20 августа с 10:00 до 20:00 (ежедневно), ТЦ «МЕГА»,
- с 16 по 20 августа (ежедневно) с 13:00 до 19:00, Аэропорт «Кольцово»,
- 14, 15 августа, 17- 20 августа с 10:00 до 14:00 (ежедневно), ТРК «Парк Хаус».
Мобильные пункты также работают и в других городах региона. В течение недели медики будут дежурить не только в пунктах столицы Урала, но и в нескольких торговых центрах пяти других муниципалитетов.
В Нижнем Тагиле: 14-15 августа с 10:00 до 20:00, 16-20 августа (ежедневно) с 16:00 до 20:00 в ТРЦ «DEPO».
В Сысерти: 15 августа с 10:00 до 14:00 в ТЦ «Бажов».
В Полевском: 14-15 августа с 10:00 до 16:00 в ТЦ «Палермо».
В Асбесте: 14-15 августа с 10:00 до 16:00, 16-20 августа (ежедневно) с 12:00 до 19:00 в ТЦ «НЕБО».
В Серове: 14 августа с 9:00 до 16:00, 16-20 августа (ежедневно) с 9:00 до 18:00 в КТ «Родина».
Напомним, что на прошлой неделе в Свердловскую область поступило больше 96 тысяч доз отечественных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Их, в том числе, распределили и по мобильным пунктам региона.