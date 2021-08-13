В Свердловской области на 81% выполнили план по доставке музыкальных инструментов

Помимо инструментов, учебных заведений получат 1000 учебников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область в 2021 году для училищ и школ культуры и искусств доставят 350 музыкальных инструментов. На их покупку потратили 207 миллионов рублей. Деньги на это были выделены из муниципального, регионального и федерального бюджетов в рамках национального проекта «Культура».

Музыкальные школы Екатеринбурга, Нижнего Тагила , Березовского, Серова, Асбеста, Сухого Лога, Новоуральска, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, посёлка Белоярский получили 33 комплекта ксилофонов и барабанов. В Свердловском музыкальном училище имени П. И. Чайковского появились кабинетный рояль «Михаил Глинка», 30 новых фортепиано и контрабас.Помимо инструментов, учебных заведений получат 1000 учебников.

- На сегодняшний день план поставки выполнен на 81% - сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Также учебные пособия и инструменты будут в небольших населенных пунктах – в поселках Буланаш, Малышева и других.