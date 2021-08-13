На уборку Екатеринбурга в День города выведут 172 единицы техники

На уборку выйдут 172 единицы спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, не смотря на то, что праздничные мероприятия к 298-летию столицы Урала пройдут в онлайн-формате, на центральные улицы города выйдет дополнительная техника для уборки и поддержания чисоты. Также планируется увеличить число дорожных рабочих.

- Так, администрациям Верх-Исетского, Кировского и Ленинского районов поручено уделить особое внимание на своевременную очистку урн и нормативное состояние общественных пространств, пешеходных зон и тротуаров. В ближайшую субботу, 14 августа, для оперативной борьбы с пылью и мусором службы благоустройства планируют задействовать 172 единицы коммунальной техники и 124 рабочих – сообщили в пресс-службе Администрации города.

Напомним, в этом году ни народных гуляний, ни салюта в День города в Екатеринбурге в этом году не будет. Однако мероприятия, которые можно посетить все же пройдут.

Также ко Дню города Музее истории Екатеринбурга подготовили стикеры для «Телеграм» с отцами-основателями - Татищевым и де Генниным.