В Новоасбесте ликвидируют несанкционированную свалку

В Новоасбесте ликвидирую свалку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоасбесте Нижнетагильская природоохранная прокуратура обязала главу Горноуральского округа Дмитрия Летникова незаконную ликвидировать свалку.

Ранее было установлено, что МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» и ООО «СтройДорСервис» в октябре 2020 года заключили договор поставки 10 тысяч тонн грунта для рекультивации земель в Новоасбесте, однако в карьер были завезены строительные отходы. После обращения жителей поселка, прокуратурой было выявлено, что отходы завезли незаконно, более того эти отходы представляли опасность, потому что были токсичны. Однако незаконную свалку не ликвидировали.

- В мае 2021 года природоохранная прокуратура с целью контроля за устранением нарушений провела повторную выездную проверку. Установлено, что несанкционированная свалка не ликвидирована. Площадь размещения отходов производства и потребления составила не менее 1,8 тыс. кв.м, объем – не менее 700 куб.м. – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Тогда природоохранный прокурор Нижнего Тагила обратился в суд с иском о возложении обязанности ликвидировать несанкционированную свалку. Суд удовлетворил требования и возложил на администрацию Горноуральского городского округа обязанность ликвидировать и утилизировать отходы и восстановить окружающую среду.