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Спорт13 августа 2021 20:53

Екатеринбургский ФК «Урал» узнал соперников на Кубке России

По итогам отбора он попал во вторую группу
Алена ЗАХАРОВА
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ФК «Урал» узнал соперников на Кубке России

ФК «Урал» узнал соперников на Кубке России

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве, 13 августа, прошла жеребьевка группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу.

По итогам отбора сформировали 11 групп. В каждой группе будет по одному клубу Тинькофф - Российской премьер-лиги, первого и второго дивизионов Олимп - Футбольной национальной лиги.

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» попал во вторую группу. Его соперниками стали «Камаз» из города Набережные Челны и «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Матчи пройдут в периоды: 25–26 августа, 22–23 сентября и 27–28 октября.

Напомним, ранее главный тренер ФК «Урал» Юрий Матвеев ушел со своего поста. Ему на смену назначен Игорь Шалимов.

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