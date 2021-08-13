В Верхней Салде пьяный мужчина посадил за руль сына без прав и попался полицейским

На следующий день мужчина пришел в полицию сам и попытался договориться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Салде 41-летний местный житель, будучи нетрезвым, посадил за руль машины 18-летнего сына без прав и попался полицейским. Инцидент произошел в ночь на 28 июля, уральцев остановил наряд ДПС, и после короткого выяснения обстоятельств Chevrolet Cruze эвакуировали на штрафстоянку. На следующий день мужчина пришел в полицию сам и попытался договориться.

- Гражданин начал предлагать незаконное вознаграждение за непривлечение к административной ответственности. Сотрудник ГИБДД несколько раз его предупредил, что данные действия, это уголовно наказуемое деяние, однако, гражданин не унимался, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

После этого мужчина вышел из служебного кабинета и вернулся только через полчаса, положив перед инспектором на стол три тысячи рублей. Полицейский от денег отказался и сообщил о факте дачи взятки. Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».