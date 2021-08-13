«Автомобилист» проиграл «Локомотиву» в заключительной встрече на турнире в Уфе

"Автомобилист" всухую проиграл "Локомотиву"/Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

В Уфе 13 августа «Автомобилист» завершил выступление на втором предсезонном турнире – Кубке Республики Башкортостан. В финальном матче команда из Екатеринбурга всухую проиграла ярославскому «Локомотиву». Встреча закончилась со счетом – 0:3.

Первый период прошел без заброшенных шайб. В начале второй двадцатимитуники подопечные Билла Питерса пропустили две шайбы подряд. Денис Баранцев реализовал большинство, а Георгий Иванов забил с пятачка. Екатеринбуржцы пытались отыграться, но пропустили за три минуты до конца игры – Георгий Иванов оформил дубль.

- Мы достаточно неплохо действовали, но для нас турнир в Уфе был вторым подряд – сразу после Сочи, - просто не хватило сил. Несколько поражений подряд – это не так страшно. Мы провели сдвоенные турниры, была задача посмотреть всех хоккеистов. У нас 33 игрока приехали в Сочи, часть из них мы отпустили. Приехали в Уфу в усечённом составе, играли всеми хоккеистами, кто был в наличии. Конечно, задача была на каждый матч – выигрывать. Но в этом нет проблемы, пока идёт предсезонка. Мы занимаемся немного другими вещами. Сейчас, между турнирами в Челябинске и Уфе, нам предстоят семь дней плотных тренировок – сказал главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс после матча.

Ранее «Автомобилист» проиграл хозяевам «Салавату Юлаеву» и череповецкой «Северстали».

Следующий предсезонный турнир для екатеринбургского клуба - Кубок губернатора Челябинской области. Он стартует 23 августа. Команде перестоит сыграть с «Сибирью», «Трактором» и «Локомотивом»