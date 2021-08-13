Компания из Екатеринбурга займется световым оформлением моста через Тагильский пруд

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Компания из Екатеринбурга займется световым оформлением строящегося моста через Тагильский пруд. Планируется, что на путепроводе появятся световые арки, которые установят на расстоянии 434 метров. Светодиодные лампы будут направлены на проезжую часть и опорные элементы конструкции. Такой вариант выбрали сами тагильчане в 2018 году.

- При помощи программного обеспечения можно регулировать степень яркости, цвет и интервал работы каждой из более 30 тысяч светоточек, менять волновые и цветовые эффекты по вертикали и горизонтали комплекса в целом, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Как только стороны подпишут контракт, компания тут же приступит к работе. Осенью начнется монтаж инженерной коммуникации, с выбором субподрядчика согласился и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.