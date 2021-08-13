Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на ремонт Дворца детского и юношеского творчества

Фото: Instagram Владислава Пинаева

В Нижнем Тагиле городская администрация ищет подрядчика для капитального ремонта местного дворца детского и юношеского творчества. Согласно данным, опубликованным на портале гозгакупок, цена реконструкции составляет 366.3 миллиона рублей. Об этом пишет издание ТагилСити.

- Подрядчик должен сдать объект до 28 февраля 2024 года, а основные работы должны быть завершены уже к концу 2022 года. Во дворце полностью отремонтируют зрительный зал и обновят всю мебель, - говорится на госзакупках.

На время ремонтных работ вся деятельность дворца перенесется в школы и другие учреждения дополнительного образования. Ранее информацию об осуществлении закупки по капитальному ремонту здания опубликовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Согласно постановлению, на работы в 2021 году будет выделено 105,3 миллиона рублей, в 2022 году - 237,1 миллиона рублей и еще 23,9 миллионов в 2024 году.