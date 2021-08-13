В Екатеринбурге арестовали еще 10 человек, участвовавших в «стрелке» на Юмашева

Всех молодых людей признали виновными в мелком хулиганстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд арестовал еще 10 человек, участвовавших в «стрелке» у ресторана EatMeet на Юмашева, 5. Всех молодых людей признали виновными в мелком хулиганстве.

- Судьи Черных, Коблов и Гейгер назначали 12 суток следующим молодым людям: Тюленеву Б.А., Горелкину В.Е., Шакирову Б.С., Фомченко А.Е, Черноскутову И.Д., Гилеву Н.А., Ашурову С.М. Раджабову А.Х. назначили 13 суток ареста, Михеев В.В и Цымбал В.Г. арестованы на 11 суток, - сообщили в пресс-службе Верх-Исетского суда.

Днем ранее стало известно, что суд отправил под арест 18 человек, в том числе бизнесменов Германа Гардта и Руслана Соколова. Напомним, как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, причиной «стрелки» между двумя группами мужчин стал имущественный конфликт из-за строительства здания апартаментов бизнес-класса «Бажов House» в центре Екатеринбурга на Бажова,166.