Мэр уральской столицы посетил могилу основателя Екатеринбурга Василия Татищева

Фото: Instagram Алексея Орлова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава уральской столицы Алексей Орлов в канун 298-летия Екатеринбурга посетил могилу основателя города Василия Никитича Татищева. По словам мэра, найти захоронение государственного деятеля достаточно непросто, и он лично прошел путь до могилы вместе представителями «Уральского землячества» в Москве.

- Сначала нужно проехать 70 километров от Москвы до Солнечногорского района, затем добраться до поселка Шахматово, потом прошагать еще пару километров по лесной дороге, - перечисляет Алексей Орлов в своем Instagram.

Напомним, в этом году уральская столица из-за пандемии будет праздновать день города дистанционно: не будет ни народных гуляний, ни салюта. Но есть и хорошие новости. В рамках празднования Дня города на площади 1905 года стартует фестиваль ландшафтного дизайна «Атмосфера». Программа празднования дня рождения Екатеринбурга опубликована здесь.