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Общество13 августа 2021 17:23

Участок трассы «Екатеринбург – Тюмень» закроют на ремонт до 17 августа

Объезд организован по второстепенной дороге через село Обуховское
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что здесь будут ремонтировать мосты через реку Пышма и реку Мостовка

Планируется, что здесь будут ремонтировать мосты через реку Пышма и реку Мостовка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы «Екатеринбург – Тюмень» с километров 127+460 по км 133+000 закрыли на ремонт до 16 августа включительно. Планируется, что здесь будут ремонтировать мосты через реку Пышма и реку Мостовка. Проезд откроют только 17 августа, на это время объезд организуют по второстепенной дороге через село Обуховское.

- Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы. Заранее планируйте маршрут движения с учетом действующих ограничений, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Накануне стало известно, что в Свердловской области участок трассы «Екатеринбург – Курган» временно перекрыли для проведения аварийных работ. Ограничения ввели с 12 августа с 22:00 до 00:00, а также 13 августа с 00:00 до 03:00. Ремонт прошел на железнодорожном переезде 55 километра федеральной трассы рядом с поселком Марамзино.