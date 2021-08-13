Участок трассы «Екатеринбург – Тюмень» закроют на ремонт до 17 августа

Планируется, что здесь будут ремонтировать мосты через реку Пышма и реку Мостовка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы «Екатеринбург – Тюмень» с километров 127+460 по км 133+000 закрыли на ремонт до 16 августа включительно. Планируется, что здесь будут ремонтировать мосты через реку Пышма и реку Мостовка. Проезд откроют только 17 августа, на это время объезд организуют по второстепенной дороге через село Обуховское.

- Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы. Заранее планируйте маршрут движения с учетом действующих ограничений, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

Накануне стало известно, что в Свердловской области участок трассы «Екатеринбург – Курган» временно перекрыли для проведения аварийных работ. Ограничения ввели с 12 августа с 22:00 до 00:00, а также 13 августа с 00:00 до 03:00. Ремонт прошел на железнодорожном переезде 55 километра федеральной трассы рядом с поселком Марамзино.