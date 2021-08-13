В Екатеринбурге арестовали парня, который хотел примкнуть к террористам в Сирии

В ФСБ воздерживаются от комментариев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово оперативники ФСБ задержали 23-летнего уроженца Узбекистана, который хотел примкнуть к террористам в Сирии. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Операция по задержанию прошла 5 августа, за сутки до этого подозреваемый купил билет в Стамбул.

По данным источника «Комсомолки», он был намерен пересечь границу с Сирией и примкнуть к террористам из «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт в составе организованной группы. В свердловском управлении ФСБ от комментариев воздерживаются.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» - запрещенная на территории Российской Федерации организация.