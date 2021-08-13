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Общество13 августа 2021 16:59

В Екатеринбурге мужчину задержали при попытке дать автоинспекторам взятку в 30 тысяч

45-летний водитель вел себя неадекватно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские задержали 45-летнего мужчину, который попытался дать взятку автоинспектору. На водителя за рулем Renault Kaptur обратили внимание, когда он проехал на «красный» на улице Комсомольской, его удалось остановить только на Сибирском тракте. Он объяснил, что торопился в аэропорт.

- Полицейские обратили внимание на неадекватное поведение гражданина. Мужчина на вопросы сотрудников отвечал невнятно, при этом зрачки его глаз не реагировали на свет. Инспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Алкоголя в крови мужчины не нашли, поэтому ему предложили пройти освидетельствование в медкабинете. Чтобы избежать этой процедуры и последующей ответственности, он предложил инспекторам 30 тысяч рублей. Водителя доставили в полицию для разбирательств.