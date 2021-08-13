В Екатеринбурге «Синара-Девелопмент» выкупила территорию товарного двора РЖД

Имущество было выставлено на продажу компанией РЖД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге компания «Синара-Девелопмент» выкупила территорию в 17.5 гектаров, а также комплекс объектов капитального строительства, которые расположены на территории грузового двора станции Екатеринбург-Товарный. Имущество было выставлено на продажу компанией РЖД.

- Речь идет об участке земли в границах улиц Челюскинцев, Стрелочников, Кимовской. Микрорайон находится недалеко от центра, имеет хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру, - сообщили в пресс-службе «Синара-Девелопмент».

Стоимость сделки составила 3.8 миллиарда рублей. На данный момент «Синара-Девелопмент» занимается строительство жилищных комплексов в Солнечном и Пионерском микрорайонах и на улице Амундсена. Также осенью начнется активная фаза возведения жилого сектора в районе Новокольцовский, где со временем появится 600 тысяч квадратных метров жилья.