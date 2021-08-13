В Нижнем Тагиле два человека пострадали в столкновении двух легковушек на перекрестке

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле в столкновении легковушек на пересечении улиц Красноармейская и Лебяжинская пострадали два человека. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 63-летний владелец Renault Sandero не предоставил преимущество 38-летнему водителю «УАЗ-3153», который от удара перевернулся.

- 28-летний пассажир «УАЗа» госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами спины, правого плеча, левой голени, водителя отечественного авто после осмотра медиков отпустили домой, - отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Установлено, что стаж вождения у мужчины за рулем Renault Sandero составляет три года, ранее его не привлекали за нарушения ПДД. Он объяснил, что смотрел в другую сторону и не увидел приближающийся автомобиль. На него составили административный протокол за нарушение очередности проезда перекрестков.