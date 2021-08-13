В Верхней Пышме построят деревянный храм вооруженных сил

Фото: группа "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район"

В Верхней Пышме планируется строительство храма Центрального военного округа имени князя Александра Невского. 14 августа здесь пройдет молебен о начале строительных работ, объект появится в парке «Патриот» по решению генерал-полковника Александра Лапина. Этот храм станет уральским аналогом Главного храма Вооруженных Сил России, который также расположен в парке «Патриот» под Москвой.

- Знаменательно, что начало строительства военного храма Верхней Пышме посвящено важной дате – 800-летию со дня рождения князя Александра Ярославовича, великого полководца, дипломата, защитника Руси, - сообщает пресс-служба ЦВО.

Молебен и закладку первого камня возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Воинский храм построят из дерева, при это его посещение будет свободным для всех желающих.