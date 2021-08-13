Дом Светланы Кутлыгиной, обратившейся к Владимиру Путину, подключат к газу до конца 2022 года

Светлана Култыгина обратилась на Прямую линию с Владимиром Путиным. Фото: кадр с трансляции/Алексей БУЛАТОВ

В июне 2021 года жительница Свердловской области Светлана Култыгина во время Прямой линии обратилась к президенту России Владимиру Путину, посетовав на отсутствие газа в частном секторе, где она проживает.

После этого проблема газификации населенных пунктов Среднего Урала было обозначена как одна из ключевых.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал, когда у Светланы Култыгиной в доме может появиться газ.

- Мы рассчитываем, что к концу следующего года, и не только у нее лично, но и в близ лежащих домах появится глаз. В настоящее время уже выполняется проектно-сметная документация на строительство нового газопровода к этому населенному пункту. Поселок в настоящее время не газифицирован, и в рамках уже той программы, которая была принята главой Краснотурьинска в этом году, запланировано начало строительства подводящего газопровода к этому населённому пункту. То есть, мы рассчитываем, что к концу этого года и началу следующего газопровод подойдёт к населённому пункту. В следующем году начнётся строительство разводящих сетей и котлов. Значительная часть этого населённого пункта будет газифицирована, - рассказал Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда».

Также министр энергетики и ЖКХ рассказал, сколько домохозяйств власть намерена газифицировать в ближайшие годы в Свердловской области.

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