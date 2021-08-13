На уралькой трассе задержали двух парней, которые ограбили пенсионера

Как выяснилось, злоумышленниками оказались уральцы 20 и 21 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сотрудники Росгвардии поймали двоих молодых людей, которые ограбили пенсионера. Сигнал поступил улицы Сакко и Ванцетти в Екатеринбурге. Прибывшим на место бойцам пожилой мужчина рассказал, что к нему подошли двое парней, толкнули и отобрали 11 тысяч рублей, после чего скрылись. Патрульные составили ориентировки и начали поиски.

- Вскоре на третьем километре автодороги «Кировград – Невьянск» сотрудники вневедомственной охраны обнаружили молодых людей, схожих по приметам с разыскиваемыми. Стражи правопорядка задержали подозрительных пешеходов и доставили их к месту происшествия, где потерпевший опознал в них своих обидчиков, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как выяснилось, злоумышленниками оказались уральцы 20 и 21 года. При этом 20-летнего задержанного уже привлекали к ответственности за кражу, а его старший товарищ судим за хищение, мошенничество и причинение смерти по неосторожности. Деньги у грабителей изъяли и вернули законному владельцу.