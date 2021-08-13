В Свердловской области за три года могут газифицировать 64 тысячи домовладений

Власти рассчитали программу газификации населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месяц назад в Свердловской области создали штаб по развитию газификации и газоснабжению, который рассматривает вопросы газификации домовладений, расположенных в населенных пунктах, где есть газ. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

- У нас в настоящее время 220 тысяч домовладений в уже газифицированных населенных пунктов не подключены к газу. То есть мы провели вот такую инвентаризацию. Дальше мы уже определили, что 64 тысячи домовладений технически могут быть подключены в ближайшие два-три года. И уже сейчас, к 1 сентября, разработаем программу, где будут поадресно прописаны дома, которые будут газифицированы до конца 2022 года, - говорит Николай Смирнов.

Речь в данном случае идет исключительно о частных домах, расположенных в городах и сельской местности.

- Задача государства подвести газ к тем домовладениям, собственники которых готовы в течение года после строительства газопровода подключиться к нему, - говорит Николай Смирнов.

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