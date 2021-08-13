Детская клиническая больница №9 получила уникальный аппарат для лечения ожогов

Фото: Фонд святой Екатерины

В ожоговое отделение ДГКБ №9 поступил уникальный аппарат для лечения ожогов. Оборудование за 2 миллиона закупил Фонд святой Екатерины. Аппарат позволит медикам применять все принципы пластической хирургии.

- Ребенок после тяжелого ожога будет уходить с минимальными последствиями, поскольку бережное удаление погибших тканей в первую очередь применимо в таких значимых функциональных зонах, как лицо, шея, декольте и кисти рук. У детей это приобретает особое значение, поскольку они только формируются и какие-то последствия после глубоких ожогов накладывают серьезный отпечаток на психоэмоциональное состояние ребенка, - рассказал заведующий ожоговым отделением ДГКБ №9 Павел Салистый.

Аппарат под названием «Версаджет» медики детской больницы мечтали получить около двух лет. И вот, сегодня, они его уже проведут операцию, используя его.