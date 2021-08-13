В Екатеринбурге девушка самостоятельно родила ребенка и завернула его в одеяло: девочка умерла

Роженицу увезли в больницу на неотложке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи проводят проверку по факту смерти новорожденной девочки.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, в ночь на 12 августа в одной из квартир на Бебеля,173, 20-летняя уроженка Киргизии самостоятельно родила девочку. Затем девушка перерезала себе пуповину, помыла ребенка и приняла душ сама.

- Женщина пояснила, что после этого она завернула девочку в одеяло. На тот момент, со слов матери, ребенок был жив. Девочка шевелилась и подавала признаки жизни. Но около четырех утра мама новорожденной увидела, что девочка перестала подавать признаки жизни, - рассказал осведомленный источник.

Позже девушка рассказала полицейским, что она не пыталась оказывать какую-либо помощь ребенку, так как ей было безразлично. Медиков она вызвала лишь в пять утра, когда сама почувствовала себя плохо. Приехавшие врачи обнаружили у нее кровотечение и госпитализировали роженицу.

Причины смерти ребенка покажет вскрытие.