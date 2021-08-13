Куйвашев объяснил, почему отменили конкурс на проектирование нового участка трассы Казань - Екатеринбург

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему «Автодор» отменил конкурс на проектирование дороги Дюртюли - Ачит, которая должна стать новым участком трассы Казань - Екатеринбург.

- Это техническая рутина, которая бывает в любом крупном проекте, - написал глава региона на своей странице в Instagram. - Подготовка к строительству трассы Москва - Казань до Екатеринбурга в самом разгаре. Сегодня обсуждал проект с главой «Автодора» Вячеславом Петушенко.

Губернатор отметил, что с главой «Автодора» они договорились, что при строительстве трассы будут максимально использованы ресурсы, специалисты и стройкомпании из Свердловской области.

Также Евгений Куйвашев заверил, что об отмене масштабной стройки никакой речи не идет и скоро компания объявит новый конкурс на поиск подрядчика.

Напомним, планируется, что из федерального бюджета на проект планировки участка трассы Дюртюли - Ачит выделят 883 миллиона 775 тысяч рублей. Ориентировочная протяженность участка трассы должна составить 274 километр.

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