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Здоровье13 августа 2021 12:26

В Свердловской области скончались еще 28 человек заболевших коронавирусом

Всего с начала пандемии умерли 4 654 свердловчан с подтвержденным диагнозом
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Пандемия уже унесла жизни 4 654 свердловчан

Пандемия уже унесла жизни 4 654 свердловчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки скончались еще 28 человек заболевших коронавирусом. Информацию об этом опубликовал региональный оперштаб. Всего с начала пандемии умерли 4 654 свердловчан с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Также за сутки в регионе зарегистрировано еще 525 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 114 180.

Напомним, ранее заместитель губернатора Павел Креков ранее заявил, что с началом учебного года в Свердловской области может ухудшиться ситуация с заболеваемостью коронавирусом.