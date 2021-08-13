Движение по Макаровскому мосту закроют на выходные

Строители просят горожан заранее продумать свой маршрут передвижения, учитывая ремонтные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение по Макаровскому мосту из-за ремонтных работ снова закроют на выходные. Проезд по путепроводу будет невозможен с 21:00 13 августа до 05:00 16 августа.

- Общество с ограниченной ответственностью «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение транспорта по улице Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Гражданской, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Строители просят горожан заранее продумать свой маршрут передвижения, учитывая ремонтные работы. Объехать перекрытый участок проезжей части можно по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, улицам Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

Напомним, что движение по мосту будут ограничивать также с 27 августа до 30 августа.

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