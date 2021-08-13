В Екатеринбурге 20 групп в детских садах закрыто на карантин из-за коронавируса

Группы, где коронавирусом заболел хотя бы один ребенок, закрывают на карантин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжает расти количество заболевших коронавирусом. Инфекция распространяется не только среди взрослых, но и среди детей. Болеют также и совсем малыши, еще посещающие детские садики. При этом группы, где коронавирусом заболел хотя бы один ребенок, закрывают на карантин.

Так, по данным городского департамента образования на 13 августа, из-за коронавируса временно не функционируют 20 групп в 18 детских садах. При этом ОРВИ также никуда не делась - сейчас из-за нее закрыто три группы в трех дошкольных учреждениях.

Добавим, по данным оперштаба, за сутки в Екатеринбурге зарегистрировано еще 135 случаев заболевания коронавирусом, в области - 525. За все время пандемии в регионе коронавирусом заболели 114 180 человек.