Уральские таможенники подарили детям контрафактный Apple: решили не уничтожать

Контрафактные игрушки пытался ввезти в регион уралец для продажи Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Уральские таможенники подарили детям из детских домов три тысячи контрафактных вертолетиков Apple. Партию игрушек обнаружили при досмотре поставки из Китая. Их для продажи пытался ввезти в регион уралец.

- Несмотря на присутствие изображения американского бренда на упаковках продукции, разрешение правообладателя импортер предъявить не смог. Официальный представитель торговой марки оценил ущерб от незаконного использования лейбла в миллион рублей, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Арбитражный суд Свердловской области решил на 10 тысяч оштрафовать уральца, пытавшегося ввезти игрушки, и вынес решение уничтожить контрафактные вертолетики. Однако таможенники предложили вариант получше и передали игрушки детям из детских домов.

- Переданные товары безопасны для потребителей: при декларировании импортер представил все сертификаты соответствия. Но нарушение интеллектуальных прав повлекло конфискацию продукции, - добавил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

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