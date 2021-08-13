В Нижнем Тагиле орудуют мошенники, представляющиеся энергетиками

Мошенники заявляют, что пришли провести диагностику и им необходимо осмотреть розетки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле жители жалуются на неизвестных, проникающих в подъезды, которые, представляясь сотрудниками «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» сначала заявляют о необходимости проверить приборы учета, а затем за деньги предлагают замену якобы неисправных счетчиков. Мошенники орудуют в основном в Дзержинском районе.

- После «проверки» лже-сотрудники компании предлагают за 5-7 тысяч рублей произвести замену счетчика, так как он «технически неисправен». Также некоторые из них попадают в квартиру, сообщая, что пришли провести диагностику и им необходимо осмотреть розетки, - рассказали в «Нижнетагильской Энергосбытовой компании».

Энергетики отметили, что специалисты АО «НТЭСК» всегда имеют при себе удостоверение, заверенное печатью организации, одеты в форменную жилетку с логотипом компании, а также имеют бейдж. Кроме того, они не предлагают за деньги заменить приборы учета и не оказывают услуги по проверке внутридомовых сетей.

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