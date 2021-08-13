Как выбрать квартиру, чтобы избежать проблем на долгие годы?

Фото: КП

На вопросы отвечает коммерческий директор федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергей Кочнев.

Сегодня обсудим, реально ли избежать аффилированной от застройщика управляющей компании? Что нужно для этого сделать новоселам?

Действительно, случаи, когда у застройщиков появляются аффилированные управляющие компании, имеют место. Если владельцы квартир не довольны качеством работы управляющей компании, они вправе ее сменить. Достаточно захотеть этого большинством собственников. Рассмотрим пошагово:

1. Необходимо провести собрание собственников по смене управляющей компании в очно-заочной форме, при этом уведомив всех собственников о проведении собрания не менее чем за 10 дней. Согласно Жилищному кодексу, уведомлять необходимо заказным письмом или лично под роспись. Однако если ранее на собрании собственников вы приняли решение о другом надлежащем способе уведомления, например вывешиванием объявлений на входах в подъезды, то вы можете воспользоваться этим способом.

2. Заранее готовим повестку собрания. В повестку собрания необходимо включить вопросы о проведении собрания в форме очно-заочного голосования. О расторжении договора с действующей УК. О выборе и утверждении новой УК. Об условиях договора между собственниками и новой УК, а также утверждении размера платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества. Прописываем сроки передачи технической документации (не позднее, чем за 30 дней до прекращения действия договора управления со старой УК) и накопленных средств от старой УК к новой (после расторжения договора). Продумываем порядок уведомления собственников о результатах собрания и место хранения оригинала протокола собрания.

Фото: КП

3. Проводим очную часть и заочную часть собрания, обходя собственников, которые не присутствовали на очной части. По итогам составляем протокол собрания и уведомляем собственников о результатах (не позднее, чем через 10 дней после проведения собрания утвержденным на собрании способом).

4. Остается только в течение 5 рабочих дней уведомить старую УК, направив в ее адрес, а также в органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля, уведомление о принятом на собрании решении с приложением копии этого решения. В уведомлении указываем наименование организации, выбранной для управления, и ее адрес. При заключении договор управления с новой УК подписать договор должны не менее 50% собственников.

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