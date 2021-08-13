Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 8:45

В Екатеринбурге вынесли приговор мошеннику, похитившему больше семи миллионов рублей

Евгений Паутов обманул три организации и индивидуального предпринимателя
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд отправил Евгения Паутова на 5 лет в исправительную колонию общего режима

Суд отправил Евгения Паутова на 5 лет в исправительную колонию общего режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Евгению Паутову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 10 января 2018 года до 28 марта 2019 года он обманным путем похитил продукцию трех организаций и индивидуального предпринимателя на сумму больше семи миллионов рублей.

Чтобы завладеть деньгами Евгений Паутов использовал свой опыт работы менеджером в сфере оптовых продаж и имеющиеся у него данные о коммерческих организациях занимающихся оптовой торговлей мясной и рыбной продукции.

- В целях конспирации своей преступной деятельности Паутов использовал заранее изготовленные печати организаций, адреса созданных им электронных почт, схожих с наименованиями организаций, абонентские номера, зарегистрированные на неосведомленных о его преступной деятельности лиц, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Суд отправил Евгения Паутова на 5 лет в исправительную колонию общего режима. Кроме того судом были в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевших.