В Екатеринбурге вынесли приговор мошеннику, похитившему больше семи миллионов рублей

Суд отправил Евгения Паутова на 5 лет в исправительную колонию общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Евгению Паутову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с 10 января 2018 года до 28 марта 2019 года он обманным путем похитил продукцию трех организаций и индивидуального предпринимателя на сумму больше семи миллионов рублей.

Чтобы завладеть деньгами Евгений Паутов использовал свой опыт работы менеджером в сфере оптовых продаж и имеющиеся у него данные о коммерческих организациях занимающихся оптовой торговлей мясной и рыбной продукции.

- В целях конспирации своей преступной деятельности Паутов использовал заранее изготовленные печати организаций, адреса созданных им электронных почт, схожих с наименованиями организаций, абонентские номера, зарегистрированные на неосведомленных о его преступной деятельности лиц, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Суд отправил Евгения Паутова на 5 лет в исправительную колонию общего режима. Кроме того судом были в полном объеме удовлетворены исковые требования потерпевших.