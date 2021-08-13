Синоптики обещают, что следующая неделя в Свердловской области будет теплой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утренняя и вечерняя прохлада уже навевает мысли о приближающейся осени и свердловчане начинают доставать из шкафов куртки потеплее, чтобы не мерзнуть, когда совсем начнет холодать. Но, оказывается, утепляться еще рано - прощание с летом на Урале откладывается до конца следующей недели, так как синоптики пообещали, что тепло в регионе продержится до 20 августа.

- Пришедший с севера антициклон в своей западной части уже пополняется теплым воздухом южных морей и Ближнего Востока. Погода предстоящих выходных дней на Урале ожидается теплой, на 2-4 градуса теплее нормы, и без существенных осадков. На следующей рабочей неделе ожидается кратковременный дождь, его вероятность больше на севере Свердловской области, - рассказала главный синоптик Уральского Гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам синоптиков температура воздуха с 16 по 20 августа ожидается: ночью от +10 до +16 градусов, днем от +22 до +27 градусов.