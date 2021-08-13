Большинство свердловчан считают, что красивым людям проще добиться более высокого заработка

14% свердловчан рассказали, что их взяли на работу из-за привлекательной внешности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большинство жителей Свердловской области считают, что красивым людям проще добиться более высокого заработка. К такому выводу пришли исследователи российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

- 69% свердловчан не сомневаются, что красивым людям проще добиться более высокого заработка. Не согласны с этим только 28%, - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Опрос показал, что 11% свердловчан уверены, что им хотя бы однажды отказывали в приеме на работу из-за того, что работодателю не понравилась их внешность. При этом 14% наоборот сталкивались с тем, что их брали на работу не за профессиональные навыки, а за привлекательность. Как показали результаты исследования, чаще всего такое происходило с женщинами.