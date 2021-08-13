В Екатеринбурге восстановили невидимое граффити «Курск»/Фото: пресс-служба Stennograffia

В Екатеринбурге на стене набережной городского пруда команда фестиваля Stennograffia и художники команды Spektr отреставрировали граффити «Курск» в честь 21 годовщины трагедии атомной подлодки К-141 – «Курск».

Арт-объект выполнен водоотталкивающей краской, поэтому его видно только при влажной погоде и дожде, когда поверхность камня намокает.

— Команда фестиваля STENOGRAFFIA с трепетом относится к этой работе и вместе с художниками каждый год занимается его реставрацией. Этот год не стал исключением, — сообщили в пресс-службе фестиваля.

Граффити создали в 2017 году в память о страшной трагедии на подлодке «Курск», в которой погибли 118 человек. Арт-объект нуждается в ежегодном обновлении, потому что пропитка не выдерживает выдерживать суровый уральский климат. В этом году от памятника пришлось оттирать еще другие графики, которые кто-то нарисовал поверх надписи.