Уральский музей покажет два раритетных самолета

Самолеты в музее «Крылья Победы»/ Фото: пресс-служба УГМК

В Музейном комплексе УГМК «Крылья Победы», который находится в Верхней Пышме к празднику Военно-воздушных сил России собрали два самолета начала реактивной эпохи. Сборку одних из первых реактивных самолетов СССР реставраторы завершили к празднику Военно-воздушных сил России.

- На открытой площадке перед выставочным центром «Крылья Победы» можно увидеть первый дозвуковой реактивный стратегический бомбардировщик М-4, получивший в армиях стран - членов НАТО прозвище «Бизон» - сообщили в пресс-службе УГМК.

Сегодня в мире осталось всего три таких самолета. М-4 – самый крупный экспонат в музее. Рядом с уникальным самолетом разместился истребитель МиГ-15УТИ.

- Именно на таком самолете ушли в свой последний полет летчик-космонавт Юрий Гагарин и его инструктор Владимир Серегин. На фюзеляже нового экспоната стоит автограф военного летчика Евгения Пепеляева. В небе над Кореей он сбил два десятка самолетов противника – добавили в пресс-службе.

Оба самолета может увидеть любой желающий, а 14 августа в честь праздника Военно-воздушных сил России у посетителей музея появится возможность заглянуть в кабину истребителя МИГ-15УТИ. К тому же, на площадке музея можно будет посмотреть не только экспонаты, но и современную технику, которая обслуживает военные самолеты авиабазы «Кольцово». В этот день в Музейном комплексе УГМК с 10:00 утра состоится праздник с насыщенной программой мероприятий.