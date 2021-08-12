Экс-полицейский стал мэром Тавды

В Тавде местная дума назначена мэром Валентина Миронова/ Фото: пресс-служба администрации Тавды

В Тавде местная дума назначила мэром Валентина Миронова. Он был выбран тайным голосованием.

Конкурс на должность градоначальника главы Тавдинского городского округа проходил несколько этапов. На втором этапе конкурса претенденты в ходе собеседований представили свои программы развития городского округа. И по итогу отсеялись пенсионер Игорь Вейс и спикер думы Дмитрий Нохрин. В финале конкурса были бизнесмен Сергей Матыков и экс-полицейский Валентин Миронов.

Для избрания главы округа была создана счетная комиссия из трех депутатов. Всего голосовали 16 человек.

- Каждый из 16-ти депутатов, присутствующих на заседании, получил бюллетень для голосования, где были обозначены две фамилии кандидатов. После подсчета голосов председатель счетной комиссии озвучила итоги голосования: за Миронова Валентина Викторовича было отдано 15 голосов, за Матыкова Сергея Николаевича – 1 голос – обобщили в пресс-службе мэрии Тавдинского ГО.

На основании итогов голосования было принято решение об избрании Валентина Миронова главой Тавдинского городского округа.