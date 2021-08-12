В Свердловской области подорожали сахар и детское питание

За неделю выросла цена на детское питание и сахар Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области за неделю почти на 2% подорожал сахар. Теперь за килограмм в среднем придется отдать 52 рубля 19 копеек. Исходя из статистики, опубликованной на сайте Свердловскстата, выросла цена и на лук на 3,31%. В среднем килограмм лука будет стоить 34 рубля 63 копейки.

Повысились цена на детское питание. Фруктовое подорожало на 4,83% , а его килограмм стал стоить 417 рублей 01 копейка. Овощное стало стоить 529 рубля 40 копеек и выросло на 4,4%.

Мороженую рыбу можно приобрести за 185 рублей 07 копеек за килограмм, это на 3% выше, чем на прошлой неделе. Тоже самое с чаем. Его килограмм теперь стоит в среднем 948 рублей 31 копейка. На 1% подорожали мука, пшено, полукопченая колбаса и баранина.

Зато продолжают дешеветь овощи: морковь, картофель, помидоры, капуста и огурцы.