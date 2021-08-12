Власти Невьянского ГО попытались отремонтировать дороги без конкурса

УФАС пресекло попытку сделки на ремонт дорог без конкурсных процедур Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области управление Федеральной антимонопольной службы вместе с полицией пресекли попытку властей Невьянского городского округа заключить контракт на ремонт дорог без конкурсных процедур.

Еще в декабре 2019 Администрация Невьянского городского округа выделила местному учреждению средства без проведения конкурса. Компания должна была организовать в 2020-2022 годах ремонт дорог, благоустройство территории округа, озеленение и освещение улиц. Для выполнения задания из бюджета в январе и феврале 2020 года администрации выделила более 67 миллионов рублей.

- Такое поведение администрации содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведь органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, - сообщается на сайте Свердловского УФАС.

Из-за того, что администрация не провела конкурс – любое заинтересованное лицо могло выступить в качестве исполнителя, а конкурсная основа позволяет экономить средства.

Антимонопольщики свердловской области выдали предупреждение об отмене сделки, однако власти Невьянского ГО обратились в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об отмене предупреждения. Но суд встал на сторону УФАС. Тот же вердикт вынес 17-й Арбитражный апелляционный суд