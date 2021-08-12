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Общество12 августа 2021 20:53

В уральской деревне Универсиады появится котельная за 800 миллионов

В перспективе она станет самой крупной в столице Урала
Алена ЗАХАРОВА
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Перспективе новая котельная станет самой крупной в столице Урала

Перспективе новая котельная станет самой крупной в столице Урала

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге построят котельную за 800 миллионов рублей. Ее мощность будет 120 МВт, но по проекту ее можно увеличить до 300 МВт. Она будет согревать спортивные объекты и деревню Универсиады.

- Водогрейная котельная будет оснащена тремя котлами по 40 МВт каждый. Её мощности хватит, чтобы обогреть жилой район, сопоставимый с Академическим. На первом этапе энергетики обеспечат теплом спортивные объекты и общежития деревни Универсиады, в перспективе - весь Новокольцовский район, который планируется построить к 2035 году, - рассказали в пресс-службы компании «Т плюс», которая занимается строительством котельной.

Сейчас у будущего здания котельной заливают фундамент. К концу месяца начнут монтировать металло-конструкции. Завершить строительство планируют к концу 2021 года. Эта котельная в перспективе может стать самой крупной в столице Урала.